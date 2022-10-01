Osman Korkmazel: 'Liderlik elden gitti'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 22:41

Adana Demirspor, ‘Çetin ceviz’ elemanlara sahip bir takım. Süper Lig’de 7 haftalık dönemde bir tek 4’ncü hafta da Fenerbahçe’ye yenilse de, sonrası 4 maçta müthiş bir çıkış yakalayıp ‘Liderliğe’ pike yaptılar... Galatasaray’da onlara keza son 4 hafta da patlama yaparak, Adana ekibinin ensesine yapıştı. Az sonra, ‘Yeni Adana Stadyumu’nda müthiş bir maç bizleri bekliyor’ derken kadrolara bir göz attım. Okan Buruk Oliveira’nın cenazesi nedeniyle F.Midtsio’yu, Emin’nin yerine Abdülkerim’i ve nihayet V.Aaanholt’u kesip L.Dubois’i oynatırken, V.Montella da sadece cezalı Rakitskiy’nin yerine Semih Güler’e yer verdi. V.Montella demişken son maçlarda değişik bir taktik varyasyona başvuruyor. Kendisi futbolculuk döneminde iyi bir santrfordu. Roma’da oynarken hocası L.Spaletti de, gol hattında santrfor kullanmaz, onu kulübede bekletirdi. Çok kızardı ama Montella da hocasından kopya çekiyor, son maçlarda aynı düzeni o uyguluyor. Az sonra Galatasaray önünde de bu uygulamayı mutlak göreceğiz.

Taraftarının etkinliğiyle hemen hücuma yöneldi Adana Demirspor, hızlı çıkışlarla gol arasa da tehlike oluşturamıyordu ilk 10 dk. lık bölümde. Galatasaray ise temkinli, bilinçli, istekli akıyordu gol bölgesine, nitekim 23’ncü dk. da Mertens müthiş vursa da skor değişmedi. Ve nihayet Adana Demirspor 27’nci dk. dan sonra tehlike yaratmaya başladı. Önce Onyekuru, Muslera’yı yokladı. Ardından Ndiaye ama sonuç alamadılar. Yunus ile Kerem’den hiç bahsetmiyorum. Neden mi? İkisi de fazla iş yapmıyor ki, hele ki geçen yıl Adana Demirspor’da harika oynayan Yusuf’u ara ki bulasın. 40’dan sonra ikisi de kıpırdadı, gözleri Gomis’i görür oldu. 42 ile 46’dk arası Galatasaray gol sahasında fazlaca gözükse de, Adana Demirspor çok iyi kapandı ve skoru bir türlü değiştiremedi Sarı Kırmızılılar.

Umarım bu hareketli oyuna, 2’nci yarıda goller de eklenir. İlk yarının hızlı ve çabuk futbolunu göremiyorduk. Dk. lar 54’ü gösterene kadar Galatasaray daha etkin, gol bölgesinde fazlaca görünendi. Okan Buruk hamlesini erken yaptı ve Gomis’in yerine Matayı alıp, o da santrforsuz oyuna döndü. Bu değişimin ardından iyice hızlandılar. Adana Demirspor’da B.Stambouli 2’nci sarıdan kırmızıyı görünce, Galatasaray gol sahasında sıklıkla görünür oldu. 10 kişi oynamak kolay iş değil diyecek dik ki; Adana Demirspor golü buldu. Ofsayt bayrağı kalkınca sevinemediler. Son 10 dakikalık bölümü bakıyoruz, V.Montella hiç çekinmeden Gulbrandsen’i alıp, santrforlu oyuna dönüyor. Okan Buruk durur mu, o da Seferovic alıp döndü, Oliveira’da sahada. Gol gelir mi? Yunus, Kerem gol vuruşu yapıyor ama karavana. Uzatmalar bitmek üzere, skor değişmiyor. Beraberlik işe yaradı mı, yaramadı. Liderlik de elden gitti mi, gitti. Kime gitti? M.Başaksehir’e. Ankaragücü’nü yenip liderlik koltuğuna oturdu, Emre Belezoğlu’nun ekibi...