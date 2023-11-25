Osman Korkmazel: 'Mertens aranıyormuş!'

Yayınlanma: 25.11.2023 - 21:07

Güncelleme: 25.11.2023 - 21:07

2 haftalık ara Süper Lig’deki takımlara nasıl yansıma yapacak az sonra göreceğiz. Galatasaray, Alanyaspor’u evinde ağırlayacak. Fatih Tekke yeni takımının başında 3’ncü karşılaşmaya çıkacak; henüz puan tattıramadı… Okan Buruk da Hatayspor’a ilk yenilginin hüznü içinde… Okan Buruk, kadro ile çok oynamış. Değişimler bize neler gösterecek, Ali Şansalan,ın düdüğü sonrası net göreceğiz. Müthiş uğultuyu da arkasına alıp, Alanyaspor kalesine süratle akıyorlar. Icardi şahsi gayretiyle, savunmacılardan kurtulup vuruşunu yaptı ama direğe takıldı. Oyun adeta tek kale şeklinde geçiyor. Galatasaray gol sahasında, golün yoklamasını yapıp duruyor. Ve dakikalar 37’yi gösterdiğinde, organize bir gole tanıklık ettik. S.Boey getirdi, Mertens ortaladı ve Icardi gol vuruşunu yaptı ağlar sarsıldı. Geç gelen bir gol denilebilir. Gol arayışları bitmek bilmiyor, devre ‘böyle biter’ derken; Mertens’den harika bir gol izledik. Alanyaspor bildiğimiz Alanyaspor değildi; sanki teslim bayrağı çekmiş görünümü içindeydiler. Fatih Tekke’nin devre arasında, ‘sert cümleler’ etmesi gerekir oyuncularına…

İlk yarının flaş adamı Mertens, 2’nci yarıda da Okan Buruk’a neler gösterecek merakla bekliyorum; bu cümleyi niye ettim: ‘Kulübede çok beklemişti de ondan…’ Galatasaray yine gol sahasında, Alanyaspor ise ‘teslim bayrağını çekmiş’ görünümde. Ali Şansalan’a ‘geçmiş olsun ‘diyelim. Lif atması kötüdür… Buyurun Mertens yine çıktı ortaya. Bu kez Icardi’nin ortasına, ayak içi plaseyi yapıştırdı ve skoru 3-0 yaptı. Gollere devam Mertens boş koşu yaptı ve onun alanına Zaha girip, zımba gibi bir şutla skoru 4’ledi. Çok geçmeden Okan Buruk 4 oyuncu birden değiştirdi. Ama içlerinde Mertens de vardı. Son dakikalar da çıkarsaydın olmazdı değil mi Okan Buruk! Alanyaspor golü düşünüyor ama kendi gol bölgelerinde öyle açıklar veriyorlar ki… Tribünler mest olmuş vaziyette, skorda artış olur mu, yeni girenler de golün peşinde. En çok Tete istiyor skoru arttırmayı ama ona eşlik eden yok…