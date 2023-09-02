Osman Korkmazel: 'Sağlamcı Okan hoca!'

Yayınlanma: 02.09.2023 - 23:57

Güncelleme: 02.09.2023 - 23:57

Okan Buruk işi sağlam tutuyor. Depremde büyük sarsıntı geçiren, fazla transfer yapamayan Gaziantep FK önünde dahi, as takımı sahaya çıkardı. Genelde çoğu hoca, yorgunluktan ötürü, kulübedeki oyuncuları sahaya sürer de! Neyse biz az sonra başlayacak oyuna göz atalım. Galatasaray, ‘oyuna golle başladı’ derken, ofsayta takıldı. Çok geçmedi bu kez yine Kerem, karambol sonucunu golle bitirdi. Bravo Gaziantepspor taraftarına, durmaksızın takımlarına destek veriyor. 39’uncu dakikaya kadar oyunun hakimi gözüken Galatasaray, bu bölümde göze hoş gelen işler yaptılar. Tete’yi takip ettim ayrıca, sağ kulvarda hızlı ve akışkan ama tam olarak hazır bir görüntü vermedi. Şunu da ilave etmeliyim ilk yarının son 7 dakikası dışında maça damga vuran Galatasaray’dı ama yorgunluğu devre bitmeye yakın açıkça göze çarptı. Gaziantep 2-3 kez gol sahasına girip Muslera’yı rahatsız ettiler…

Maçın 2’nci yarısı bize neler gösterecek izleyip göreceğiz. Okan Buruk fazla verim alamadığı Tete’yi, Barış Alper ile değiştirdi. Ve yine Kerem-Icardi işbirliği, çok şık bir gol izledik. Galatasaray fazla sıkmadan oyunu götürüyor. Gaziantepspor taraftarının desteğiyle biraz kıpırdadı ancak kurnaz Icardi, bir penaltı golüyle maçı 3-0’a getirdi. Bir gol daha buldular Kerem’in eline çarpmış top. Sağlamcı Okan hoca çok geçmeden, skora da bakıp 3 yorgun oyuncu birden alıp, yerine hazır kuvvetleri sahaya yolladı. Sarı Kırmızılı taraftarlar, müthiş bir sevgi gösterisi yapıyorlar takımlarına, hak edene fazlası bile yapılır. Okan hocayı unuturlar mı? Hele ki sağlamcı Okan hoca’yı…