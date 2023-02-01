Osman Korkmazel: 'Seni Emre yakacaktı Okan…'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 22:56

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 22:56

Ümraniyespor çetin ceviz bir takım, genç hoca Recep Uçar yönetiminde son haftalarda iyi neticeler alıyorlardı ama üst üste 2 yenilgiyle biraz sarsıldılar. Okan Buruk, oyuncularını 2-3 gündür, çok dikkatli olmaları konusunda işleyip durdu. Haklı da ilk yarıda evlerindeki ilk maçta Giresunspor’a yenilerek, çok büyük eleştiri almışlardı…

O ne müthiş bir uğultu öyle; Nef Stadyumu yıkılıyordu neredeyse. Okan Buruk’un oturmuş kadrosu sahadaydı . Müthiş bir önde baskı derken, Ümraniyespor hızlı bir çıkışla gol sahasına girdi, Onur vurdu ama Muslera korkuyu savuşturdu. Sonrasında Galatasaray yine oyunun hakimiyetini eline aldı ama konuk ekipten bir hızlı çıkış daha; dk 11 Emre Taşdemir Geraldo’yu devamlı kaçırıyor ve sonunda ortasına Umut Nayır sert vuruyor top filelerde. Yazı girişinde belirtmiştim konuk ekibin bir anda tehlike oluşturduğunu. Neyse ki tribünler uğultuda en ufak bir kısıntı yapmıyor. Dk. 30 Kerem’in şık pasını İcardı değerlendiremedi. Gol geliyor mu derken, Abdülkerim karambol de ayağının içiyle dokundu ve skora eşitlik geldi. Okan kardeşim görmemen imkansız, Geraldo sol kulvardan devamlı geliyor; Emre Taşdemir seyirci konumunda. İşte Emre’den bir hata daha bu kez sağdan gelen ortada hamleyi yapamıyor Oğuz’a ve onun vuruşuyla yine öne geçiyor Ümraniyespor. Uzatmalara girildi; ilk yarıda atılacak bir gol önemli. Skor değişmedi, ikinci yarı çok ama çok zor geçecek; Okan hoca hamlelerini 2’nci yarı başında hemen yapmalı…

Yaptın da Emre’yi değiştirmeyi 38’nci dk. da yapmalıydın. Toparlanamıyor Galatasaray, nerede ilk yarıdaki oyun; nerede bu yarı. 59 dk. da İcardi’nin penaltı golü gelmese, çok sıkıntı yaşardı Galatasaray. Ancak gol atama telaşına girdiler 75’den sonra, Mata’nın girmesi oyuna bir katkı sağlarmı; tek bir avantajı Ümraniyespor’un 10 kişi kalması. Gomis de girince, tribünler verdi coşkuyu; gol her an gelebilir mi diye bakıyoruz. Ve İcardi’den Galatasaray’a hayat veren bir olağanüstü kafa golü. İşte bu adama golcülerin ustası, ‘ustanın da ustası’ denir. Artık iş uzatmalarda ne yapacaklarına kalmıştı. E bundan sonra tabii ki tecrübe konuştu, İcardi bile orta merkezde yardıma geliyordu. Okan kardeş, net bir şey söyleyeyim mi: “Emre’yi değiştirmek de biraz daha geç kalsan, seni yakacaktı.” Zor kurtuldun zor…