Osman Korkmazel: Şenol Güneş’in sihirli dokunuşları

30 Ekim 2022 Pazar, 19:12

Şenol Güneş hocamızı biz çok eski dostları, Genel Yayın Yönetmenimiz Arif Kızılyalın ve bendeniz; kısa bir konuşma ile tebrik ettik ve başarılı bir sezon diledik. Yine o inci gibi dizdiği sözcüklerini döktürdü. ‘Döktürdü’ demişken Beşiktaşlı futbolcuların ve tüm görevlilerin, hocanın o şiirsel sözlerini duydukça; görevlerini fazlasıyla yerine getireceklerinden eminim... Daha 3 günlük sürede neler yaptığını, Beşiktaş’ın içini dışını bilen dostumdan öğrendim ki; çok şey yapmış çok...

Az sonra Beşiktaş’ın başında, 3 yıllık aranın sonrasında Ümraniyespor maçıyla çıkacak. Hemen

Şenol Güneş’in küçük dokunuşlarına geçeyim. Mert Günok’a kaleyi emanet etmiş, Saiss’in sakatlığı geçince stopere yerleştirmiş, orta merkeze G.Fernandes’i yollamış, Cenk Tosun’u Weghorst’un yanına alıp çift santrfora dönmüş; tek sıkıntıyı hızlı kenar oyuncuları kulübeye çekmesi olarak görüyorum. 4’ncü dakika da golün gelmesi tabii ki çok önemliydi. Tribünler devreye soktu, oyunculara da motivasyon aşıladı. Bilinen tempolu yüksek futbol olmasa da, akıl oyununu devreye sokturdu Şenol Güneş. Dk. 33’de Cenk Tosun-Weghorst yapımı bir gol gördük. Rahatladı mı Beşiktaş? Kanat oyuncu olmaması, top kayıpları, savunma bölgesini fazlaca sıkıntıya sokuyordu. Ümraniyespor’un hızlı kontra çıkışları 30’ncu dk. dan sonra baş gösterdi ve Geraldo, del Valle ve Umut Nayır, gol koklar oldular. Nitekim devre biterken Talha hatalı, del Walle’yle golü buldular. Umarım Şenol Güneş ikinci yarıya değişimler ile girer...

Evet, Şenol Güneş’den sihirli dokunuşlara devam, Umut-Redmond-Tayfur ateşleyici silah olarak devreye girdiler. Henüz 3 dk. geçmemişti ki, Talha şık bir gole daha imza attı. Bu çocuk Beşiktaş’ta çok işler yapıyor kısa sürede, Stefan Kunt’za tavsiyemizdir, al sana zıpkın gibi bir stoper. 3-1 rahatlatmıyor Beşktaş’ı, çünkü Ümraniyespor’un pes etmeye niyeti yok. Bu kez; değişik bir gole imza attılar D.Avounou ile. Oyun giderek zevk veriyor. Vee Beşiktaş gecenin oyuncusu seçebileceğim Cenk Tosun ile skoru 4-2 yapıyor. Top bir o kalede, bir öbür kalede; iki takımda gol atma iştahını kesmedi. Vee Weghorst’dan bir gol daha, 5’ledi Beşktaş; 85’de öyle bir gol kaçırdı ki, atsa skor yarım düzine olacak. Çok geçmeden Şenol Güneş’den bir dokunuş daha durur mu; tribünlere kenara aldığı Weghorst ‘u alkışa tutun işareti yapıyor. Çok geçmeden maç bitiyor ama o 40 bin kişi; Şenol Güneş’e dönüp, sevgi gösterisini bitmek bilmeksizin sürdürüyor...