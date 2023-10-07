Osman Korkmazel: 'Söke söke alıyor!'

Yayınlanma: 07.10.2023 - 21:16

Güncelleme: 07.10.2023 - 21:16

Antalyaspor ilk 5 hafta da, sıkıntılı bir durum yaşasa da; Nuri Şahin’in talebeleri son 2 maçta aldığı 6 puanla orta sıralara hızla ilerledi… Galatasaray biraz da olsa dinlendi. Deplasmandaki M.United galibiyeti sonrası 4 günlük istirahat; onları istim üzerinde dimdik tutmaz mı! Tutar… Okan Buruk kadroda ince eleyip sık dokumuş ; özellikle hassas yerlerde. ‘Doğru uygulama’ diyebilirim. Nuri Şahin de, geçen hafta İstanbulspor maçındaki 11’ini sahaya sürdü. Oyunun hakimi, dk. 10’u geçiyoruz Galatasaray; Icardi bu süreçte 2 kez kaleyi yokladı. Antalyaspor’u da, dk. 15’den sonra hücum bölgesinde görüyoruz. Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlar, desteklerini arttırıyorlar. Galatasaray sıklıkla gol sahasına giriyor. Dk. 34’de Kerem yine gol sahasına girdi, Icardi’ye gol pasını çabuk verse skor değişebilirdi. Dk. 43’de Zaha topu daha Icardi’ye erken verebilse, akıl noksanlığı! Tekraren Galatasaray yine iyi oynuyor ama ayaklar yorgunluktan fazla iş yapamıyor. Unutmadan Nuri şahin 2’nci yarıları çok sever!

Okan hoca Tete’yi sahaya sürdü. Nuri Şahin’den bir hamle yok, sanırım takımdan memnun… Ve Tete kendini hemen gösterdi; müthiş bir orta tam İcardi’nin kafasına, Leite zor çıkarıyor. Gol geliyor gibi, Kerem-İcardi iş başı yaptı. Icardi düşürülünce frikik kazandılar, vuruş korner ile sonuçlandı. Bu kez Davinson Sanchez’den enfes bir orta Icardi es geçer mi? Yapıştırdı kafayı, top filelerde. Oyuncu değişimleri başladı. İki hoca da 2’şer oyuncu birden sahaya sürdü. Galatasaray 75’nci dakikadan sonra garantör oyuna döndü. Döndü de 2 dk. sonra Antalyaspor’un ani bir gol atağında, yüzde yüz gol fırsatını Assombalonga harcadı. Nuri Şahin kenarda çıldırdı. Okan hocadan son dakika hamleleri. Halil Dervişoğlu sahada, 3 dakika geçmedi ki Icardi’den mükemmel ötesi bir gol izledik. ‘Ofsayt’ dediler ama Var devreye girdi ve golü verdirdi. Net bir son söz; yorgunluğa rağmen Galatasaray bitmeden-tükenmeden, 3 puanları söke söke alıp hanesine yazdırıyor…

Maç sonu bitiş cümleleri, Galatasaray yorgunluk nedir bilmiyor. İşte farkı, içeride-dışarıda zor kolay dinlemiyor; söke söke 3 puanları hanesine yazdırıyor…