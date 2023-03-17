Osman Korkmazel: 'Ummadık taş baş yardı'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 22:24

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 22:24

Konyaspor başında çıktığı 5 Lig maçında ( 4Y 1B) galibiyetle tanışamayan A.Stanojeviç, hala boş boş konuşuyor. Başkan Fatih Özgökçen ise sus pus. İlhan Palut kulaklarını çınlatmıyor mu genç başkan! Bunu bilesin2 yenilgi daha alırsa; Konyaspor tehlike bölgesine doğru yol alır…

Okan Buruk, Konya’d a cezalı Nellson olmayınca Kaan, Adakugbe yerine L.Dubois , LucasTorreira’nın fizik güç düşüklüğünde Berkan’ı oynatmasına normal diyorum… Konyaspor bir şeyler yapmak istiyor ama organize atak oluşturamıyorlar. Galatasaray nihayet hızlı oyuna yöneldi ve net bir gol girişimini dk. 28’de Boey’in sert vuruşuyla görüyoruz. 3 dk. sonra da Kerem-Rashica birlikteliğinde Kosova’lı, sert bir şutla Sehic’i avladı. Şunu belirtmekte fayda var; Mertens’in yokluğunda çabuk 3’ncü bölgeye geçiş, seri gol girişimleri sıklıkla olmuyor. Bunu yapacak kulübede bekleyen Zaniolo, umarım Okan Buruk 2’nci yarıya onunla başlar. İlk yarı bitiyor, Konyaspor’un göze batan bir gol fırsatı harcadığını vurgulamak olasılık dışı…

Konyaspor biraz hareketlenebilir gibi ama taraftarı desteği yine esirgiyor. Maç yine düşük tempoda geçiyor. Zaniolo’nun girmesi Galatasaray’ı hareketlendirir mi; aksine Konyaspor daha bir etkinleşti. Gol bölgesine daha fazla akıyorlar. 62’nci dakikada golü de buldular; Bruno Paz’ın pasında Soner düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Galatasaray ne halde; temposu düştü. Orta merkeze oyuncu lazım, gol sahasına girmekte sıkıntı yaşıyorlar. Nihayet Okan hoca, Torreira-Mata sahada; gol sahasında daha sık görülüyorlar. Son dakikalar Gomis-Yunus oyuna dahil oldu. Konyaspor daha baskın golü de buldular ama ofsayta takıldılar. 7 dk. lık uzatma, Galatasaray’ın aksine Konyaspor inanılmaz bir reaksiyon gösteriyor. Ve ‘ummadık taş baş yardı’ Oğulcan müthiş bir şutla fileleri havalandırıp; Galatasaray’a 17 maç sonra yenilgiyi tattırdı…