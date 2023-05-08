Osman Korkmazel yazdı: '3 puanın ötesi… '

Yayınlanma: 08.05.2023 - 22:22

Güncelleme: 08.05.2023 - 22:24

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ağırladığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Spor yazarı Osman Korkmazel, zorlu mücadeleyi yorumladı.

Osman Korkmazel'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Galatasaray için ‘Zordan da öte’ M.Başaksehir maçı. Hele ki kendi sahalarında; Okan Buruk manevi kardeşine 7-0 lık bir yenilgi tattırmıştı ki. Şampiyonluğu etkileyecek bir maç olduğunu da düşünürsek…

İki hoca da aslolan 11’lerinde oynama yapmamış. Nef Stadı tarihi günlerinden birini yaşıyor yine. Müthiş bir uğultu. Galatasaray önde baskıyı ön planda tutuyor, 4’ncü dakikada ceza sahasında birbiri üstüne şutlar çekildiyse de; gol sesi çıkmadı. Oyunun hakimiyetini ve üstünlüğünü, 22 dakikalık sürede Galatasaray olarak görüyoruz da; net bir fırsat yakalayamadılar. Üst üste vurdukları şutların da rakipten döndüğünü belirtmeliyim. Yalnız bu bölümlerde bir golün gelmesi şart. Çünkü M.Başaksehir’in kontra çıkışlarla goller bulduğuna çok şahitlik ettik. Emre Belezoğlu’ndan aldıkları emirleri harfiyen uygulamaya sokuyorlar. Bunu dev rakiplere karşı çok iyi yaptıklarını söyleyebilirim. Ama Galatasaray pes etmiyor, fazlasıyla gol uğraşı veriyor. Devre böyle biter derken, Var ceza sahası içinde kola çarpan topu görmesini istedi Halil Umut Meler’den. O da Var bakımı sonrası penaltıyı işaret etti. Icardi çok sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu skor Galatasaray için avantaj olacak 2’nci yarı için diyorum. Neden? Emre Belezoğlu, her zaman olduğu gibi ‘gol emri’ verecek de ondan…

İkinci yarı aynı kadrolar devam ediyor. Az önce dediğim gibi Emre hoca, hızlı çıkışlarla ‘gole çıkış’ emrini vermiş bile. Tribünlerin coşkuyu veriyor. Veriyor da saha içinde akıl tutulması var, M.Başaksehir gol bölgesinde sıklıkla görünüyor. Dk. lar 60’ı gösterdiğinde Deniz Türüç’ün kornerinde top az kalsın ağlarla buluşuyordu. Emre hocadan arka arkaya değişimler, 3 oyuncu birden sahada. Okan hocadan hala bir hamle yok. M.Başaksehir yine gol sahasında sıklıkla görünüyor, buna karşın Galatasaray savunması dikkatin yanında, öz güvenini de arttırıyor. Zaniolo oyuna hareket getirir mi? Henüz bir şey göremedik. Barış Alper ve Kaan Ayhan sahada. Son dakikalara girildi, bu arada Okan hoca dan son bir hamle daha L.Dubois girdi. Tribünler durur mu, yine coşkuyu veriyor ve Halil Umut Meler’in düdüğü. 2 haftalık sıkıntı sonrası, bu 3 puan ilaç gibi geldi ilaç…"