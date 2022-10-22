Osman Korkmazel:'3 hücumcu işi bitirdi'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 22:24

Jorge Jesus, bizim olduğu gibi tüm futbol tutkunlarının ezberini bozdu. Kendi adıma ideal 11’i bulamadığını ve her hafta takım değişiminin yanlış olduğunu vurguladım. Yavaş yavaş fikir değiştirir oluyorum galiba... M.Başakşehir’de de Emre Belezoğlu, son 2 haftadır değişik oyun planları üzerinde dursa da, yine de kendi oyun düzenini bozmuyor; son örneği geçen haftaki İstanbulspor maçı olarak gösterebilirim...

İki hocanın da çok küçük oynamaları var kadrolarda. Maçın önemli olduğunu kavramışlar; e tabii 3 puanı kapan LİDER’liğe yükselecek! Yüksek tempo olmasa da, mücadele gücü üst seviyede bir oyun izliyorduk ilk 20 dk. lık bölümde. İlk gol girişimi M.Başaksehir’den geldi; kontra çıkışla Traore, gol sahasına girse de bir sonuç elde edemedi. Daha sonrasında aynı oyun devam ediyordu ama Fenerbahçe’yi, az da olsa gol bölgesinde görmeye başladık. Önce uzak mesafeli İrfan’ın şutu, ardından Lincon’un ortasına Batshuayi’nin kafa vuruşu, taraftarın sesini azıcık yükseltirken, gol bir türlü gelmiyordu. Doğrusu görmek istediğimiz futbolu, hop oturup, hop kalkmayı koca bir 47 dk. bekledik durduk. Şunu da vurgulamalıyım; İki hocanın da oynanan futboldan memnun olmadığını görebiliyorduk. Bakalım soyunma odasında ne gibi bir konuşma yapmışlar, merakla bekleyeceğiz 15 dk. boyunca...

Artık o muhteşem taraftarın da devreye girmesi şart. İlk yarı da devreye fazla girmediler de, bizim gibi koltuk da oturup kalmasınlar. Değişen bir şey yok, oyun ilk yarının devamı niteliğinde. Muhteşem taraftar desteğini arttırsa da, saha içi buna karşılık veremiyordu dk. lar 60’ı gösterene dek. İlk hamleyi Emre Belezoğlu yaptı; hücuma iyi destek veren Mounir’ı oyuna aldı. Nihayet bu bölümden sonra Fenerbahçe gol bölgesinde kendini gösteriyordu. Yok, ‘şu şu golleri kaçırdı’ diyemiyoruz. Baktı olmuyor J.Jesus, 3 oyuncu birden Rossi-Joao Pedro Emre Mor’u sahaya sürdü. Bu 3’ü sihirli bir değnek vururcasına canlandırdı Fenerbahçe’yi, iyice yükleniyorlardı. ‘Gol her an gelebilir’ görüntüsü veriyorlardı. Ve dk. lar 84’ü gösterdiğinde Rossi enfes bir gole imza attı. O müthiş taraftar durur mu, kulakları sağır ediyorlardı. Ama uzatma da büyük eleştiriler alan Altay takımını adeta ipten aldı, 90 artı 3’de Aleksiç’in şutunu öyle bir çıkardı ki, uzadı adeta uzadı. Unutmadan bu 3 puan, Fenerbahçe’yi liderliğe de taşıdı...