Osman Korkmazel:'Okan hiç kusura bakma'

29 Aralık 2022 Perşembe, 20:14

Galatasaray için zor bir deplasman Sivasspor. Rıza Çalımbay’ın ekibi 5 haftalık büyük sarsıntıyı, geçen hafta Kasımpaşa’yı deplasmanda yenip atlatmış, rahat bir nefes almıştı. Bu moralle az sonra Galatasaray’ın karşısına çıkacaklar… 11’lere göz attığımda Rıza Çalımbay’ın eksiği fazlaca. Okan Burak sol savunmayı mecburiyetten Van Aaanholt’a teslim etmiş, umarım baş ağrıtmaz. Zeminin bozukluğunun oyuna sekte vuracağı kesin. Nitekim oyuncular toptan çok zemini kontrol etme peşinde, pas bozuklukları da bu yüzden. Daha çok kenarlardan atak başlatıyorlar. Ve golün gelişimi de buradan oluştu. J.Boey- Berkan işbirliği ve yapılan düzgün orta, Mertens’in şık vuruşu golü getirdi. Sonrasında Sivasspor, biraz kıpırdasa da oyunun hakimiyeti hep Galatasaray’daydı. Özetle biraz daha bilinçli olsalar, aklı kısmasalar fark artırabilirlerdi…

Okan hoca sarı kartlı J. Boey’i değiştirse daha iyi olur diyecektim ki, Van Aanholt faul bahanesi ile yattı yere, buna Oliveira’nın itirazı faul getirdi Sivasspor’a. Kullandılar karambol de gol geldi. Ve itirazlar ile Erkan Özdamar Var’a gitti ve golü iptal etti. Pek sebebi kim Van Aaanholt, yerde kıvranması Oliveira’nın itirazı ve Sivasspor’un sayılmayan golü. Okan hala çıkarmıyor bu adamı, senin de inadın inat be hoca! Galatasaray’da yorgunluk göze çarpıyor. Oyundan kopuşlar başladı çoğu oyuncu da. Haydi, Okan hoca, nihayet değişiklik aklına geldi.Gomis ve kart gören Oliveira dışarı, Barış Alper(Sefeerovic’e hala güvenmiyor neden acaba!) Midtsjo içeri. Galatasaray gelişi güzel saldırıya geçti; nerede ilk yarıdaki oyun, nerede ikinci yarıdaki. Sivasspor daha etkin. Buyrun Erdoğan ile golü buldu Sivasspor. Dakikalar 87’yi gösteriyor, Okan hoca geç kaldın geç; 3 hamle birden içlerinden biri Seferovic! Uzatmalara geçildi, oyun berabere bitecek gibi gözüküyor. Ve bir anda Abdülkerim, Barış Alper’i topla buluşturuyor, vuruşunda gol top ağlarda. Maçta son anlar,Sivasspor acaba penaltı mı kazanacak, Erkan Özdamar Var’a gitti, iptal etti. Vee ıkına sıkına 3 puan geldi. Okan hiç kusura bakma, bayağı hatalar yaptın. Hangisini anlatayım, başta Van Aaanholt’u oynatman, yanlış oyuncu değişiklikleri, 3 kez taktik hatalar ve devamlı hakeme itiraz… Bunları sürdürürsen önce sen, sonra takım eleştiri yağmurundan kurtulamaz…