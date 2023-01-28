Osman Kotkmazel: 'Tempo ara sıra düşse de…'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 22:01

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 22:01

Okan Buruk ve Hakan Keleş aynı dönemin hocaları; ikisi de alt yapı hocalığı sonrası Süper Lig’e yöneldi ve şimdi canı gönülden istediği yerdeler... Giresunspor’un başında enteresan sonuçlara imza atan Hakan Keleş; ilk yarıda deplasmanda yendiği Galatasaray’ı, evinde konuk ediyor. Okan Buruk o maç sonrası şok olmuş ve inanılmaz eleştiriler almıştı…

Az sonra Giresunspor, son 9 maçtır yenilmeyen Lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Hakan Keleş tedirgin, 3 önemli eksiği var. Bu arada Hakan hocayı biz de kutlayalım; 100’ncü maçına çıktı Giresunspor’un başında. Başkandan plaketini alırken çok duygulandı. Okan Buruk’a dönecek olursak moralli, tek sorun Abdülkerim’in cezalı olması. Galatasaray yine önde bilindik baskı ve tempolu oyunla başladı maça. Ama Giresunspor da savunmaya fazla çekilmiyor, hızlı çıkışlarla gol düşüncesinden vazgeçmiyordu. Bu oyunu Hakan Keleş’in 100’ncü yıl çıkartması olarak değerlendirebilirim. Ve dk. 24’de Arias’ın kafa vuruşu, az kalsın golle buluşuyordu. Muhteşem seyircisi, dk. 28 de tabelası kalkınca coşkuyu verdi. Galatasaray’ın bu coşkuyla ister istemez, temposu düştü ama 7 Dk. sonra oyunda hakimiyeti yine ele aldı. Dk. 42’yi gösteriyordu ki; VAR’ın çağırmasıyla gitti Bahattin Şimsek ve bakıp penaltıyı gösterdi ki, bana göre penaltı değildi. İcardi de zaten penaltıyı kaçırdı. Henüz 3 dk. geçmişti ki Giresunspor savunmasının, bariz hataları sonucu topa son dokunan Mertens fileleri havalandırdı.

Bu olumlu futbolu umarım 2’nci yarıda seyrederiz. İki takımda gole odaklanmış durumda, oyun daha çok 3’ncü bölgede geçiyor. 9 dk. da 2 fırsat harcadı ev sahibi. Bu bölümde bakıyorum Galatasaray, sadece Barış Alper ile kaleyi yoklamış. Ama aradan fazla bir süre geçmedi ki, dk. 60. Galatasaray harika bir gole imza attı. İcardi’nin çok şık pasını, L.Dubois enfes bir vuruşla gole çevirdi. Maç da tempo yine düştü, Giresunspor taraftarı da desteğini kesti ama Galatasaray’ın azınlık taraftarı susmak bilmiyordu. Ardından Okan Buruk’un hamleleri geldi. L.Torreira-Mertens-Kerem kenara, Mata-Rashica-Berkan içeri. Hakan Keleş dk. 78’de Görkem’in yerine Murat alarak yaptı. Az sonra da Barış Alper-Yunus değişimi, bu arada da oyun giderek soğuyor, tempo da haliyle düşüyor. Okan Buruk’un istediği oluyor da, Ya Hakan Keleş’in isteği; o bir gol istiyor ama golü atanlar Rashica ve Yunus oluyor. 2’nci yarı tempo ara sıra düşse de, bize iyi futbol sunan 2 takıma tebrik göndermek en doğrusu olsa gerek.