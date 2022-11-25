Otto Addo: 'Hakem Ronaldo'ya hediye verdi!'
Gana Teknik Direktörü Otto Addo, Portekiz'e 3-2 kaybettikleri maçın ardından flaş ifadeler kullandı.
Gana Teknik Direktörü Otto Addo, Dünya Kupası'nda, Portekiz'e karşı 3-2 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Addo, "Açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Portekiz topa sahip olma konusunda iyi olduğunu biliyorduk ancak iyi savunduk. Sonra gol attılar ve her şey değişti." dedi.
Hakemin penaltı kararını da eleştiren 47 yaşındaki teknik adam, "Bence hakem penaltı konusunda yanlış karar verdi. Ondan sonra her şey bizim için zorlaştı. Portekiz birinci sınıf bir takım. Ama cesur ve şanslıydık, neredeyse skoru 3-3 yapacaktık" diye konuştu.
"Maçtan sonra hakemle konuşmaya çalıştım ama bana bunun imkansız olduğunu söylediler" diyen Otto Addo, Ronaldo'nun rekor kırmasıyla ilgili olarak gelen soruya, "Ronaldo'yu üst üste 5. Dünya Kupası'nda gol attığı için tebrik ederim. Hakemler ona özel bir hediye verdi." sözlerini kullandı.
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