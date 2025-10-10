Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ozan Kabak, 1.5 yıl sonra sahalara döndü!

10.10.2025 14:26:00
İtalya - Türkiye maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan sevindirici haber geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı özel maçta çapraz bağları kopan ve yaklaşık 1.5 yıldır sakatlıkla mücadele eden Ozan Kabak, uzun bir aranın ardından ilk kez sahalara döndü.

Hoffenheim forması giyen Türk stoper, milli maç arasında takımının 2. Lig temsilcisi Kaiserslautern ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında görev aldı.

Dietmar Hopp Stadyumu'nda basına kapalı olarak oynanan müsabakadan Hoffenheim 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mavi beyazlı takımın golleri 9. dakikada Tim Lemperle, 47. dakikada Arthur Chaves, 56. dakikada Ihlas Bebou ve 68. dakikada Grischa Prömel'den geldi.

Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından sahalara dönen Ozan Kabak, Kaiserslautern'e karşı oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. 

İlk yarıyı tamamlayan milli futbolcu, 46. dakikada yerini Valentin Lassig'e bıraktı.

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçen sezonun tamamını kaçıran Ozan, bu sezon ise sadece ağustos ayındaki Eintracht Frankfurt maçında kadroya girebilmiş ancak süre alamamıştı.

25 yaşındaki stoperin, Hoffenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

