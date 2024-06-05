Galatasaray'dan Ozan Kabak paylaşımı!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:47

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:47

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı özel maçta sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı.

Galatasaray, eski oyuncusu Ozan Kabak için yapılan açıklamanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak için yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Ozan. Daha güçlü döneceğine inancımız tam!" ifadelerini kullandı.