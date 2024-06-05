Galatasaray'dan Ozan Kabak paylaşımı!
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle EURO2024 kadrosundan çıkartılan Ozan Kabak için paylaşımda bulundu.
A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı özel maçta sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı.
Galatasaray, eski oyuncusu Ozan Kabak için yapılan açıklamanın ardından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak için yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Ozan. Daha güçlü döneceğine inancımız tam!" ifadelerini kullandı.
Geçmiş olsun Ozan. ??— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) June 5, 2024
Daha güçlü döneceğine inancımız tam! ??@ozankabak4 https://t.co/Qldl0hREWa
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