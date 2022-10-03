Ozan Kabak, Bundesliga'da haftanın 11'inde
Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi.
Hoffenheim'a transfer olmasının ardından gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan Kabak, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Milli futbolcumuz, son olarak Bundesliga'nın 8. haftasında, haftanın ilk 11'ine seçildi.
Şu ana kadar Hoffenheim forması altında 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
İşte Bundesliga'da haftanın ilk 11'i:
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