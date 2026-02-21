Ozan Kabak'ın golü galibiyete yetmedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 19:36:00
Bundesliga'nın 23. haftasında Hoffenheim, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın da gol attığı maçta Köln ile 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 23. hafta maçında Köln ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti.

Ev sahibi Köln, 15. dakikada Ragnar Ache'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Hoffenheim'da 45. dakikada sahneye çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Deplasmanda oynadığı maçın 60. dakikasında Andrej Kramaric ike 2-1 öne geçen Hoffenheim skoru koruyamadı. Köln'de Said El Mala, 63. dakikada bulduğu golle maçın 2-2 bitmesini sağladı.

Bu sezon 14. lig maçında 4. golüne ulaşan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Ligde üçüncü sırada olan Hoffenheim puanını 46'ya yükseltti. Alt sıralar ile arayı açmak isteyen Köln puanını 24 yaptı.

Bundesliga'da gelecek hafta Köln, Augsburg'a konuk olacak. Hoffenheim ise St.Pauli'yi ağırlayacak.

 

İlgili Konular: #Hoffenheim #fc köln #ozan kabak

