Beşiktaş'a transferde sürpriz öneri: Ozan Kabak!

26.01.2026 12:18:00
Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak'ın Beşiktaş'a önerildiği ve siyah beyazlı yönetimin ise bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği iddia edildi.

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a milli futbolcu Ozan Kabak'ın önerildiği iddia edildi.

beIN SPORTS muhabiri Tayfun Akkaya'nın aktardığı bilgilere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen 25 yaşındaki stoper, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise şu ana kadar bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından Hoffenheim formasıyla 10 maça çıkan Ozan Kabak, toplam 399 dakika süre alırken, 2 kez de gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki savunmacıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

