Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ozan Kabak, Can Uzun'u üzdü!

Ozan Kabak, Can Uzun'u üzdü!

24.01.2026 19:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ozan Kabak, Can Uzun'u üzdü!

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 3-1 yendi. Hoffenheim'da Ozan Kabak gol attı, Frankfurt'ta Can Uzun ise asist yaptı.

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Hoffenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Hoffenheim, Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 18. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golde asisti yapan isim milli futbolcu Can Uzun oldu. Frankfurt, Kalimuendo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Hoffenheim, 52. dakikada Max Moerstedt'in golüyle deplasmanda 1-1'i buldu. Hoffenheim, 60. dakikada Ozan Kabak'ın golüyle Frankfurt deplasmanında 2-1 öne geçti. Hoffenheim, 65. dakikada Ayrele Amenda'nın kendi kalesine attığı golle maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt'ta maça 11'de başlayan ve ilk golün asistini yapan Can Uzun, 61 dakika sahada kaldı. Hoffenheim'da ağları havalandıran Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hoffenheim, 36 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #Bundesliga #eintracht frankfurt #Hoffenheim

İlgili Haberler

Ozan Kabak golle döndü: Hoffenheim, Hamburg'u 4 golle mağlup etti!
Ozan Kabak golle döndü: Hoffenheim, Hamburg'u 4 golle mağlup etti! Bundesliga'nın 14. haftasında Hamburg'u konuk eden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın bir yıl iki ay sonra ilk 11'de başladığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti.
Çapraz bağları kopmuştu: Ozan Kabak'tan müjde!
Çapraz bağları kopmuştu: Ozan Kabak'tan müjde! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, bir açıklama yaparak sakatlık sürecine dair konuştu. Milli oyuncunun bireysel antrenmanlara başladığı öğrenildi.
Ozan Kabak, 1.5 yıl sonra sahalara döndü!
Ozan Kabak, 1.5 yıl sonra sahalara döndü! İtalya - Türkiye maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan sevindirici haber geldi.