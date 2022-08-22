Ozan Tufan'ın hedefi milli takım!
Hull City forması giyen Ozan Tufan, yeniden milli takımda oynamak istediğini söyledi.
Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Milli takımda yeniden forma giymek istediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki yeniden milli takımda olmak istiyorum. Şu ana kadar ülkem için 65 maçta sahaya çıktım. Bunun üzerine çıkmak istiyorum. Milli takımda hala başarabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. Ancak Stefan Kuntz ile şimdiye kadar bir iletişimimiz olmadı" ifadelerini kullandı.
Takımı için de açıklama yapan başarılı futbolcu, "41 lig maçımız kaldı ve tüm maçlarda oynamak istiyorum. Sakat ya da cezalı olmadığım sürece hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi olacağıma inanıyorum. Bunlar olursa tabii ki oynayamam" dedi.
Ozan Tufan, Hull City'nin West Bromwich Albion ile geçtiğimiz hafta sonunda oynadığı maçta sakatlık yaşayıp, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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