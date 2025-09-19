Özel sporculardan Antalya’da basketbol şov!

Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Basketbol Oyunları, Antalya’da spor ve dayanışma dolu anlara sahne oldu. Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Ulusal Basketbol Oyunları, 17-18 Eylül tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Belek Üniversitesi’nin ev sahipliği ve UPS’in desteğiyle organize edilen etkinlikte, Türkiye’nin 12 ilinden gelen 100 özel sporcu, 30 antrenör ve 20 gönüllü bir araya geldi.

Organizasyon, sporcuların kortej yürüyüşü ve Balıkesir’den katılan özel sporcu Mehmet Talat Uçar’ın sahnelediği dans gösterisiyle renklenen coşkulu bir açılış seremonisiyle başladı. Törene Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, Mütevelli Heyet Başkan Vekili İlker Tuncay, Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, Ülke Direktörü Murat Ağca ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal katıldı. Konuşmalarda, sporun özel bireylerin yaşam kalitesine sunduğu katkı ve toplumsal katılımı güçlendiren rolü vurgulandı.

Açılışın ardından gün boyunca süren mücadelelerde özel gereksinimli bireyler, hem yeteneklerini sergiledi hem de birlikte başarmanın gururunu yaşadı. Karşılaşmalarda Antalya Spor Lisesi öğrencileri, partner sporcu olarak sahada özel sporculara eşlik ederek dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. Ulusal Basketbol Oyunları sporcuların madalyalarına kavuştuğu ödül töreniyle taçlandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Özel Olimpiyatlar Türkiye Sağlık Projesi çerçevesinde fiziksel aktivite ve beceri istasyonları kuruldu. Sporcular, denge, esneklik ve dayanıklılığı geliştirmeye yönelik etkinliklerle hem keyifli vakit geçirdi hem de fiziksel kapasitelerini geliştirdi.