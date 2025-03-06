Özel Sporcularımız, Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'na hazır!
Özel Olimpiyatlar Türkiye, 8-15 Mart 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Torino kentinde düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Kastamonu Ilgaz Dağı’nda 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen hazırlık kampında, sporcular antrenörleri eşliğinde yoğun bir antrenman programına katıldı.
Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen kampta, Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu branşlarında antrenmanlar yapıldı. Sporcular, zorlu parkurlarda teknik ve fiziksel becerilerini geliştirerek oyunlar öncesinde son hazırlıklarını tamamladı.
Hazırlık kampına, Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular Beyza Kirenli, Enver Eren Kebapçıoğlu, Sude Cihan, Batuhan Uludağ, Berat Kömbeci, Eda Nur Biçer ve Şehriye Naz Koncalıoğlu katıldı. Sporculara Kafile Baş Antrenörü Mehmet Ali ve antrenörler Sevda Ketenci, Gamze Derdiyok, Levent Aslantaş eşlik etti. Kastamonu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Çorum illerinden gelen sporcular, üç gün boyunca antrenmanlarını sürdürdü.
Kampın tamamlanmasının ardından Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, 6 Mart 2025’te İstanbul’da olacak. 7 Mart Cuma günü Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere Torino’ya yola çıkacak. Oyunlarda 100’den fazla ülkeden 1.500’den fazla özel sporcu mücadele edecek.
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