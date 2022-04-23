Özlem bitiyor

23 Nisan 2022 Cumartesi, 22:50

Trabzonspor şampiyonluk yolunda belki de son önemli virajı olan Adana deplasmanında Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma dolu tribünler önünde, iyi bir zeminde ,futbol için her türlü güzelliğin yaşanabileceği bir havada oynandı. Taraftar topluluğu önünde oynayan Adana Demirspor, taraftarının da verdiği coşku ile maça istekli başladı ancak Trabzonspor da Adana deplasmanından en kötü beraberlikle ayrılırım düşüncesi sahaya yansımış iken Trabzonspor’un golleri çok erken bulması karşılaşamaya Trabzonspor’u zor geçmesi düşünülen karşılaşmada oldukça rahatlattı.

Trabzonspor, geçtiğimiz haftalarda sonuç anlamında başarılı olduğu görüntüsüne yakın bir oyun anlayışı sahaya çıktı. Trabzonspor önce gol yemeyelim 0-0’ı tutalım nasılsa gol bulurum taktiği ile sahaya yayıldı. Trabzon takımı iyi savunma yaptı, iyi kapandı. Trabzonspor araya atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. Adana takımında ise Balotelli’ nin olmaması Adana Demirspor için hiç kuşkusuz handikaptı. Topu basan takımı dinlendiren Nwakame’nin olmadığı karşılaşmada Maça ilk 11’ de başlayan Jean Kouassi çok hırslıydı ancak maça etki edecek bir hücum pozisyonları yaratamadı. Adana Demirspor karşılaşmasında da görüldü ki devre arası yapılan transferler de ne kadar çok nokta transferi yapılabilirse takımlara o denli artı güç kazandırıyor. Edin Visca transferi işte böyle nokta transferlerden biri oldu. Trabzonspor 2-0 öne geçtikten sonra oyunu rölantiye aldı diyebiliriz. Kendi yarı sahasında paslaşmalar yaparak, Adana takımını üzerine çekerek kontra ataklarla Adana yarı sahasında gol aradı.

Adana Demirspor ikinci yarıya çok istekli başlasa da Trabzonspor oyunu dengeledi. Trabzonspor, şampiyonluk yolunda en önemli galibiyetlerinden birini daha Demirspor karşısında aldı. Süper Ligde ki zorlu rakibini, maç içerisinde hiç sıkılmadan, strese girmeden, panik yapmadan yenmesini bildi. Keskin viraj rahat geçildi. Trabzonspor oynamış olduğu özgüvenli ve diri futbol ile kendisine yakışır bir şekilde şampiyon gibi oynadı ve matematiksel olarak şampiyon olmasa da Demirspor galibiyeti ile artık rahatlıkla şampiyon diyebiliriz. Geçen hafta ki yazılarımda şampiyonluk geliyor yazmıştım bu maçla da şampiyonluk geldi diyorum. Trabzonspor’un vermiş olduğu saha dışı ve saha içi sinerji artık bu işin mucizeler ile de değişemeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Sezon başından bu yana ortaya konan mücadele takdire değer.

Cornellius’un ve Djanny’in golleri Dorukhan’ın yine olağanüstü mücadelesi Trabzonspor’u adeta şampiyonluk kupasının bir kulpundan tutturmadı diğer kulpunu da tutturdu. Artık iş kupayı kaldırmaya kaldı. Ligin bitmesine 4 maç kala Antalyaspor dan alınacak bir beraberlik Trabzonspor’a matematiksel olarak da şampiyonluğu getirecek. Şampiyonluk geldi rahatlıkla diyebiliriz. Özlem bitiyor...