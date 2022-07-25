Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı

Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu, Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda final mücadelesinde Lucia Bronzetti'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:32
Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı
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Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Irina-Camelia Begu, kupanın sahibi oldu.

İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tekler finalinde, 6 numaralı seribaşı Begu ile dünya sıralamasının 78. basamağında yer alan İtalyan Lucia Bronzetti karşılaştı.

1 saat 33 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki Begu, kupanın sahibi oldu.

Yaklaşık beş yıl aranın ardından yeniden bir turnuvadan zaferle ayrılan Rumen tenisçi, kariyerinin beşinci tekler şampiyonluğuna imza attı.


Irina-Camelia Begu Lucia Bronzetti Palermo Açık tenis
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