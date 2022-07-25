Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı
Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu, Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda final mücadelesinde Lucia Bronzetti'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Irina-Camelia Begu, kupanın sahibi oldu.
İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tekler finalinde, 6 numaralı seribaşı Begu ile dünya sıralamasının 78. basamağında yer alan İtalyan Lucia Bronzetti karşılaştı.
1 saat 33 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki Begu, kupanın sahibi oldu.
Yaklaşık beş yıl aranın ardından yeniden bir turnuvadan zaferle ayrılan Rumen tenisçi, kariyerinin beşinci tekler şampiyonluğuna imza attı.
Video Haberler
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
- Binali Yıldırım yine türkü söyledi
- 128 milyar dolar ne oldu, kimlere gitti?
- İşçi servisi alev alev yandı
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- California’da orman yangını
- Ankapark'ı gezen yurttaşlardan büyük tepki
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'
- Yeğenini 1 yıl boyunca 'çöp evdeki' odada kilitli tuttu!
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı?