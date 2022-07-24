Antalyaspor, Ndao'yu yine kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Al Ahli Takımı'ndan kiraladığı Senegalli Allessane Ndao'yu 1 yıllığına yine kiraladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Senegalli oyuncu Alassane Ndao ile 1 yıl daha kiralık olarak anlaşmaya vardı.
2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kırmızı beyazlı ekibin formasını terleten Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlayan Antalyaspor, oyuncuyu bir sezon daha kadrosuna kattı.
17 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ
Ndao, Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olduktan sonra 14'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçın tamamında forma giydi.
Sağ kanat oyuncusu, 937 dakika sahada kalırken, Süper Lig'de Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında 2 gol atmayı başardı.
Senegalli oyuncu Ndao, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maç oynadı ve Hatayspor karşılaşmasında 1 gol attı.
Ndao, Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya'nın Bielefeld kentinde gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara başladı.
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