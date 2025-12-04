Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos: 'Fenerbahçe Beko hükmen kazanmalı'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 22:43:00
Panathinaikos Basketbol Takımı Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ertelenen Olympiakos maçı nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yoğun yağış nedeniyle ertelenen EuroLeague'deki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçında sarı-lacivertli takımın hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu.

"FENERBAHÇE HÜKMEN KAZANMALI"

Giannakopoulos, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum. Yoksa hava koşullarından veya başka şeylerden bahseden belgeler mi düzenleyecekler? Bunlar aşırı hava koşulları değil. Birçok kez yaşandı. Bazı takımlar maçların normal şartlarda oynanması için yatırım yapmadıysa yönetmelik ve kurallar açık. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.

 

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında Barış ve Dostluk Salonu'nda bu akşam oynanması gereken 14. hafta karşılaşması, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle ertelenmişti.

