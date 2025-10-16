Panathinaikos evinde ASVEL'e geçit vermedi!

EuroLeague'in 4. maç haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında LDLC ASVEL'i konuk etti.

Telekom Center Athens'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 91-85 kazandı ve ligde 3. galibiyetini aldı. ASVEL ise bu sezon 3. yenilgisini yaşadı.

Nunn 26 sayıyla takımın en skorer ismi olurken yeni transfer Richaun Holmes da doğum gününde 24 sayı ve 10 ribaundla "double-double" yaparak Yunan ekibine galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Maçın genelinde kontrolü elinde tutan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci periyotta kısa bir süreliğine 39-38 geri düşse de, Nunn'un ilk yarıda kaydettiği 18 sayının katkısıyla 10-0'lık seri yakalayarak devreye 49-39 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı 66-53'e kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölümde ASVEL'in 8-0'lık serisiyle farkın 3 sayıya kadar düşmesine engel olamadı. Ancak Fransız ekibi öne geçecek fırsatı bulamayınca mücadele 91-85 Panathinaikos'un üstünlüğüyle sona erdi.

ASVEL'de Nando De Colo 18 sayıyla öne çıktı.

Bu sonuçla Panathinaikos, sezonun dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürürken, ASVEL 3. mağlubiyetini alarak sahadan ayrıldı.

Ligde bir sonraki maçta Panathinaikos, Anadolu Efes'e konuk olacak. ASVEL ise Virtus Bologna'yı konuk edecek.