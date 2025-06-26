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Panathinakos'tan kadroya takviye!

Panathinakos'tan kadroya takviye!

26.06.2025 16:11:00
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AA
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Panathinakos'tan kadroya takviye!

Ergin Ataman'nın yönetimindeki Panathinaikos, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts'u kadrosuna kattığını açıkladı.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Panathinaikos AKTOR, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" denildi.

Anlaşma hakkında açıklama yapan 27 yaşındaki basketbolcu, "Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Gelecekte beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #transfer #ergin ataman #Panathinaikos

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