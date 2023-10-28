Panathinaikos evinde Baskonia'yı Lessort ile devirdi
EuroLeague karşılaşmasında Panathinaikos kendi evinde Baskonia'yı 95-81 mağlup etti.
EuroLeague 5. hafta karşılaşmasında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kendi sahasında ağırladığı Baskonia'yı, 95-81 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.
Panathinaikos'ta, Mathias Lessort 23 sayı ve 14 ribaund ile galibiyetin baş mimarı oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Erdoğan Filistin mitinginde de Gezi'ye çattı!
- Bakan Tunç'a çok sert 'Atalay' tepkisi
- Zeren'in cenazesinde müftüden skandal ifadeler
- 'Gazze için kırmızı çizgiler koymadık'
- Yerel mahkemeden Can Atalay hamlesi!
- Akşener'den 'miting' tepkisi
- Bekçilik değil devrimcilik zamanı!
- Sağanak yağış etkili olacak!
- BM kararını 'aşağılık' olarak niteledi...