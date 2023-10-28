Panathinaikos evinde Baskonia'yı Lessort ile devirdi

Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:18

Güncelleme: 28.10.2023 - 09:18

EuroLeague 5. hafta karşılaşmasında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kendi sahasında ağırladığı Baskonia'yı, 95-81 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.

Panathinaikos'ta, Mathias Lessort 23 sayı ve 14 ribaund ile galibiyetin baş mimarı oldu.