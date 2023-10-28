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Panathinaikos evinde Baskonia'yı Lessort ile devirdi

EuroLeague karşılaşmasında Panathinaikos kendi evinde Baskonia'yı 95-81 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:18
Panathinaikos evinde Baskonia'yı Lessort ile devirdi
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EuroLeague 5. hafta karşılaşmasında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kendi sahasında ağırladığı Baskonia'yı, 95-81 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.

Panathinaikos'ta, Mathias Lessort 23 sayı ve 14 ribaund ile galibiyetin baş mimarı oldu.


Panathinaikos euroleague ergin ataman Baskonia

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