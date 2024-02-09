Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında cuma günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor ile karşılaşacak.
PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak.
PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele, S Sport ekranlarından yayımlanacak.
Ligde 15 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 6. basamağında yer alıyor.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı ve sarı-lacivertli ekiple aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Panathinaikos AKTOR ise 4. sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 83-69 kazanmıştı.
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