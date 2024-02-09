Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:23

Güncelleme: 09.02.2024 - 09:23

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında cuma günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor ile karşılaşacak.

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak.

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele, S Sport ekranlarından yayımlanacak.

Ligde 15 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 6. basamağında yer alıyor.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı ve sarı-lacivertli ekiple aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Panathinaikos AKTOR ise 4. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 83-69 kazanmıştı.