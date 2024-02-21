Panathinaikos penaltılarda PAOK'u eledi!

Yunanistan Kupası yarı finalinde Panathinaikos, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde PAOK'a 2-1 yenildi ve maç penaltılara kaldı. Penaltılarda rakibini 6-5 mağlup eden Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:18
Panathinaikos penaltılarda PAOK'u eledi!
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Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK karşı karşıya geldi.

Panathinaikos'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan rövanş maçını konuk ekip PAOK 72. dakikada Andrija Zivkovic ve uzatamaların 105+1. dakikasında Tomasz Kedziora'nın attığı golle 2-1 kazandı. Panathinaikos'un tek golü ise 120+9'da Dimitris Limnios'tan geldi.

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Penaltı atışlarında rakibini 6-5 mağlup eden Panathinaikos finale yükselen taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte PAOK adını finale yazdıran taraf olurken Panathinaikos kupaya yarı finalde veda etmiş oldu.

Panathinaikos'ta Samet Akaydin maç kadrosunda yer almadı.

BABA RAHMAN İÇİN AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Maçın 117. dakikasında Vagiannidis ile çarpışan PAOK oyuncusu Baba Rahman başına aldığı darbe sonucu bilinçsiz şekilde yere düştü. Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle tedavi altına alınan Rahman için sağlık ekiplerinin "durumu iyi" işaretini yapmasının ardından boyunluk takılan futbolcu ambulans eşliğinde oyun alanının dışına alındı.

Panathinaikos'un finaldeki rakibi Aris - Panaitolikos eşleşmesinin galibi olacak. Turun ilk maçında Aris, Panaitolikos'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.


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