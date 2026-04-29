Cumhuriyet Gazetesi Logo
Panathinaikos, Valencia'yı tek sayı farkla devirdi, saha avantajını kaptı!

29.04.2026 09:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Panathinaikos, EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında deplasmanda Valencia'yı 68-67 yendi.

EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, deplasmanda Valencia'yı 68-67 yendi.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. Bitime 2 saniye kala çizgiye giden Kendrick Nunn, iki serbest atıştan birini değerlendirdi. Son hücumda Valencia'yı etkili bir şekilde savunan Panathinaikos, parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos seride 1-0 öne geçerek saha avantajını ele geçirdi. Eşleşmenin ikinci maçı, 30 Nisan Perşembe akşamı bir kez daha İspanyol ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

Valencia'nın Final Four'a yükselebilmesi için seride iki galibiyet daha alması gerekiyor.

Panathinaikos cephesinde Kendrick Nunn 22 sayıyla öne çıkarken, Mathias Lessort 12 sayı ve 7 ribaundla katkı verdi. TJ Shorts 10 sayı üretirken, Marius Grigonis ile Juancho Hernangomez 7'şer sayıyla oynadı. Yaklaşık 20 dakika süre alan Cedi Osman ise mücadeleyi 2 sayı ve 7 ribaundla tamamladı.

İlgili Konular: #euroleague #valencia #Panathinaikos

