Panathinaikos yarı finali 90+5'te aldı
Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında Sasa Ilic'in ekibi Atromitos ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Peristeriou Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 35. dakikada Ruben Perez ve 90+5'te Filip Mladenovic'ten geldi.
İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Panathinaikos bu sonuçla birlikte turu geçti ve yarı finale yükselen taraf oldu.
Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Panathinaikos, yarı finalde PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
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