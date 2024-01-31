Panathinaikos yarı finali 90+5'te aldı

Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 22:23
Panathinaikos yarı finali 90+5'te aldı
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Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında Sasa Ilic'in ekibi Atromitos ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Peristeriou Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 35. dakikada Ruben Perez ve 90+5'te Filip Mladenovic'ten geldi.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Panathinaikos bu sonuçla birlikte turu geçti ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Panathinaikos, yarı finalde PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.


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