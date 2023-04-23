Panathinaikos'tan Ergin Ataman'a 'hoş geldin' mesajı
Yunan ekip Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tecrübeli başantrenör Ergin Ataman'a "hoş geldin" dedi.
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'a sosyal medya hesabından "hoş geldin" mesajı gönderdi.
Giannakopoulos, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos'u çalıştıracağına dair çıkan iddialara son noktayı koydu.
Ergin Ataman
3. DEFA YURT DIŞI
Yunan takımının başkanı Giannakopoulos, Ataman ile beraber çektirdikleri fotoğrafları "hoş geldin" notuyla paylaştı.
Kariyerinde 2 kez THY EuroLeague, birer defa da Avrupa Kupası, FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge şampiyonluğu kazanan Ataman, Panathinaikos ile sözleşme imzalaması halinde Montepaschi Siena (2001-2003) ve Climamio Bologna'dan (2006-2007) sonra yurt dışındaki 3. başantrenörlük deneyimini yaşayacak.
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