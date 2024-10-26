Parfüm çalan Euroleague hakemi Matej Boltauzer'in cezası belli oldu!
THY EuroLeague hakemi Matej Boltauzer, havaalanında parfüm çaldığı gerekçesiyle EuroLeague yönetimi tarafından 1 yıl müsabakalardan men edildi.
THY EuroLeague hakemi Matej Boltauzer, havaalanında parfüm çaldığı gerekçesiyle EuroLeague yönetimi tarafından 1 yıl müsabakalardan men edildi.
Boltauzer, 2025/26 sezonundan itibaren EuroLeague yönetiminin uygun görmesi halinde tekrar hakemliğe geri dönebilecek.
Nisan 2024'te Republica tarafından yayınlanan videoda Boltauzer'in Belgrad'daki Nikola Tesla Havaalanında parfüm çaldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
Boltauzer'in polise suçunu itiraf ettiği ve polisler tarafından serbest bırakıldığı belirtilmişti.
Bu olay, Partizan ile Monaco arasında oynanan maçın ertesi günü yaşanmıştı.
Konu hakkında disiplin soruşturması açan EuroLeague yönetimi, Boltauzer'in bir yıl boyunca ligden men edilmesine karar verdi.
Etiketler: #Matej Boltauzer #euroleague #Men cezası
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