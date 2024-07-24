Paris 2024 Olimpiyat Oyunları olaylı başladı: Yarıda kalan maçta Arjantin yıkıldı!
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları olaylı başladı. Arjantin ile Fas'ın karşı karşıya geldiği maç olaylar nedeniyle yarıda kaldı. 1.5 saatin ardından yeniden başlayan mücadele Fas'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın erkekler futbol branşında Arjantin ile Fas karşı karşıya geldi.
Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadele 2-1 devam ederken Arjantin, 90+16'da Cristian Medina ile beraberlik golünü buldu.
MAÇ YARIDA KALDI
Bu golün ardından Fas taraftarları sahaya girdi ve Arjantin yedek kulübesinin önüne ve sahaya havai fişek atıldı. Maçın hakemi oyuncuların soyunma odasına gitmesini işaret etti.
MAÇ 1.5 SAAT SONRA YENİDEN BAŞLADI
Olaylardan yaklaşık 1,5 saat sonra maç kaldığı yerden devam etti. Hakemler sahaya geldi ve ofsayt nedeniyle golü iptal etti.
Mücadele boş stadyumda 3 dakika daha oynandıktan sonra karşılaşma 2-1 Fas'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
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