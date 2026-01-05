Cumhuriyet Gazetesi Logo
Paris Saint-Germain, derbide kazandı!

Paris Saint-Germain, derbide kazandı!

5.01.2026 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Paris Saint-Germain, derbide kazandı!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Paris FC'yi 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1 17. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Paris FC ile karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Paris Saint-Germain, 45. dakikada Desire Doue'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Paris FC, 51. dakikada Willem Geubbels'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.

Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele'nin 53. dakikada attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Paris Saint-Germain, 39 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti altı maça yükselen Paris FC, 16 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında PSG, sahasında Lille ile karşılaşacak. Paris FC, Nantes deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #psg #Fransa Ligue 1 #Paris FC

İlgili Haberler

FIFA Kıtalararası Kupası'nda zafer PSG'nin: Kazananı penaltılar belirledi!
FIFA Kıtalararası Kupası'nda zafer PSG'nin: Kazananı penaltılar belirledi! Paris Saint-Germain, FIFA Kıtalararası Kupası'nın finalinde karşılaştığı Flamengo'yu penaltılar sonu 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
PSG ile Kylian Mbappe arasındaki anlaşmazlıkta karar çıktı!
PSG ile Kylian Mbappe arasındaki anlaşmazlıkta karar çıktı! Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain ile eski oyuncusu Kylian Mbappe arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığının sonuçlandığı aktarıldı.
Lens liderliği PSG'ye bırakmadı!
Lens liderliği PSG'ye bırakmadı! Lens, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nice'i 2-0 mağlup etti.