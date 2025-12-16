Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSG ile Kylian Mbappe arasındaki anlaşmazlıkta karar çıktı!

16.12.2025 16:54:00
AA
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain ile eski oyuncusu Kylian Mbappe arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığının sonuçlandığı aktarıldı.

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain Kulübü'nün eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye 61 milyon Euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre 2024'te Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığına ilişkin dava, Paris İş Mahkemesi'nde görüldü.

PSG HAKSIZ BULUNDU

Mahkeme, dava sonucunda PSG’nin, Fransız futbolcuya ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon Euro ödeme yapması gerektiğine hükmetti.

Mbappe, haksız fesih ve imza primleri başta olmak üzere 10 ayrı kalemde eski kulübünden 263 milyon Euro tazminat talep etmişti.

PSG ise sözleşme uzatmama kararını gizlemek ve kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bırakmakla suçladığı Mbappe’ye karşı 440 milyon Euro'luk tazminat talebiyle karşılık vermişti.

