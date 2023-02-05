Paris Saint-Germain'den Lionel Messi açıklaması

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:22

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 17:28

Paris Saint-Germain'den sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için açıklama geldi.

Fransız ekibinin sportif danışmanı Luis Campos, Arjantinli yıldız ile yeni sözleşme için görüştüklerini söyledi.

Luis Campos

BEDELSİZ TRANSFER EDİLMİŞTİ

Campos, "Müzakerelere devam ediyoruz. Messi'yi bu projede görmek istiyorum, bunu saklamayacağım. Bizimle kalırsa mutlu olurum" dedi.

PSG, 2021 yazında Barcelona'dan ayrılmasının ardından 35 yaşındaki yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki tek eksiği tamamlayan Messi, PSG'de ise bu sezon 24 maçta 15 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.