Paris Saint-Germain'den Lionel Messi açıklaması
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in sportif danışmanı Luis Campos, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
Paris Saint-Germain'den sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için açıklama geldi.
Fransız ekibinin sportif danışmanı Luis Campos, Arjantinli yıldız ile yeni sözleşme için görüştüklerini söyledi.
Luis Campos
BEDELSİZ TRANSFER EDİLMİŞTİ
Campos, "Müzakerelere devam ediyoruz. Messi'yi bu projede görmek istiyorum, bunu saklamayacağım. Bizimle kalırsa mutlu olurum" dedi.
PSG, 2021 yazında Barcelona'dan ayrılmasının ardından 35 yaşındaki yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki tek eksiği tamamlayan Messi, PSG'de ise bu sezon 24 maçta 15 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması