Paris Saint-Germain'in talip olduğu Arda Güler kimdir?

07 Haziran 2022 Salı, 12:03

Arda Güler 2005 yılında Ankara'da doğdu. Futbol hayatı 2014 yılında Gençlerbirliği alt yapısında başladı. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu. 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı.

2021-2022 sezonunda hem Süper Lig hem de U19 Süper Ligi'nde maçlara çıkan Arda Güler, U19 takımıyla çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asist yaptı. Süper Lig'de ise 12 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Çıktığı 2 UEFA müsabakasında ise 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

PSG, ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla tüm beğenileri toplayan 17 yaşındaki Arda Güler'in Avrupa'dan dev talipleri artmaya devam ediyor.

Fransa şampiyonu PSG'nin Arda Güler'i istediği ve uzun süredir görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Arda Güler'in ise Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe bu transfer gerçekleşirse 30 milyon Euro'yu kasasına koyacak ve bu sezonun transferleri için büyük bir gelir elde etmiş olacak. Ayrıca Arda Güler'in PSG'ye gitmesi durumunda transfer ücreti rekoru kırılacak.