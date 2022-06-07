Paris Saint-Germain'in talip olduğu Arda Güler kimdir?
Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'e talip oldu. Arda Güler kimdir? Arda Güler kaç yaşında, nereli?
Arda Güler 2005 yılında Ankara'da doğdu. Futbol hayatı 2014 yılında Gençlerbirliği alt yapısında başladı. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu. 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı.
2021-2022 sezonunda hem Süper Lig hem de U19 Süper Ligi'nde maçlara çıkan Arda Güler, U19 takımıyla çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asist yaptı. Süper Lig'de ise 12 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Çıktığı 2 UEFA müsabakasında ise 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.
PSG, ARDA GÜLER'İ İSTİYOR
Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla tüm beğenileri toplayan 17 yaşındaki Arda Güler'in Avrupa'dan dev talipleri artmaya devam ediyor.
Fransa şampiyonu PSG'nin Arda Güler'i istediği ve uzun süredir görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Arda Güler'in ise Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe bu transfer gerçekleşirse 30 milyon Euro'yu kasasına koyacak ve bu sezonun transferleri için büyük bir gelir elde etmiş olacak. Ayrıca Arda Güler'in PSG'ye gitmesi durumunda transfer ücreti rekoru kırılacak.
Video Haberler
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
- İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video
- Ahmet Özal oy hedefini açıkladı
- Oyuncak tabancayla soygun
- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
- Binlerce genç İzmir Marşı'nı söyledi
- Bursa'da pes dedirten hırsızlık: Arabasına koydu gitti
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Attila Szalai, İngilizleri mest etti!