Parken Stadı'nda kritik maç: Galatasaray 10 yıl sonra bir ilk peşinde!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, 12 Aralık Salı günü oynanacak mücadelede 10 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik Kopenhag deplasmanına çıkıyor.
Sarı-kırmızılı takımın bu dev maçı kazanmaktan başka bir düşüncesi yok. 10 yıl sonra bir ilki arayan Galatasaray, Danimarka'daki kötü serisine de son vermeyi arzuluyor.
10 YIL SONRA BİR İLK
Galatasaray, Danimarka temsilcisi karşısında kazanması halinde adını üst tura yazdıracak. Cim Bom, eğer bunu başarırsa Kupa 1'de tam 10 yıl sonra kendini son 16 takım arasında bulacak.
19 MAÇTA 1 GALİBİYET
Öte yandan Aslan, Kopenhag da dahil olmak üzere Danimarka takımlarıyla 2 kez deplasmanda oynadı ancak kazanamadı. Cim Bom, bu serisini de noktalamaya çalışacak.
Galatasaray'ın kötü serilerinden bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu deplasman performansı... Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda çıktığı son 19 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Okan Buruk ve öğrencileri, bu kötü gidişatı sonlandırmak ve grafiği iyileştirmek için sahada olacak.
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