Galatasaraylı Davinson Sanchez'den transfer itirafı: 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 10.12.2023 - 15:59

Galatasaraay'ın başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Davinson Sanchez'in açıklamaları şu şekilde:

- "Uyum sürecini nasıl geçirdiğini anlatır mısınız?"

"Öncelikle sizlere de teşekkür ederim. Alışma sürecimi hızlandırdınız. Kulüpteki herkes bana çok yardımcı oldu. Takım arkadaşlarım ve hocalarımın da çok büyük desteği oldu. Ben de bildiğim en iyi şeyi yapıp, kalitemi ve becerilerimi öncelikle takımın kolektif başarısı için kullanıp elimden gelen en iyi futbolu oynayarak takıma katkı vermeye çalıştım. Şimdiye kadar geçirdiğim süreçten çok memnunum."

FALCAO NE DEDİ?

- "Radamel Falcao ile Galatasaray ile ilgili konuştunuz mu?"

"Falcao, Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşım. 10 sene aynı milli formayı beraber giydik. Onu benim kadar sizler de tanıdınız. Ne kadar beyefendi bir olduğunu biliyorsunuz. Kolombiyalı oyuncular için referans alınacak bir oyuncu. Hayal ettiklerimizi başarabilmemiz için bize her konuda yardımcı olur. Uluslararası seviyede başarılı olmuş bir oyuncu. Kendisine saygımız çok yüksek. Kolombiyalı oyuncu jenerasyonuna liderlik ettiği için ona minnettarız. Galatasaray'a gelmeden önce konuştuğumda ailemin de benim de burada çok rahat edeceğimizi söyledi. Şu an dedikleri yaşanıyor. Burada içimin rahat olmasını, kendim olmamı, geçirdiğim zamandan keyif almamı söyledi. Ben bunları yaptıkça, kulüp çalışanlarının ve taraftarlarımızın gerekeni yapacağından bahsetti. Aynen söylediği gibi oldu."

- "Ailenle birlikte İstanbul'u nasıl buldunuz?"

"İlk geldiğimizde bizim için bilinmedik bir yerdi. Tabii ki yerini biliyoruz ama bir yere turistik olarak gidip kısa süreli vakit geçirmekle, oraya ailenle gidip günlük hayatının bir parçası olarak yaşamak başka bir şey. İlk başlarda otelde yaşadığımız dönem biraz garipti fakat çevremizde bize yardımcı olan çok kişi vardı. Onların da yardımlarıyla hayatın içine dahil olmaya başladıktan sonra kültüre ve neleri isteyip istemediğimize daha iyi karar verebildik. Burayı daha da sevdik. Ben ve ailem, İstanbul'u çok seviyoruz, keyfimiz fazlasıyla yerinde. Ailenizin mutlu ve keyifli olduğunu bildiğinizde, siz de sahaya odaklanabiliyorsunuz. Bu konuda oldukça şanslıyım."

ALİ SAMİ YEN'İN ATMOSFERİ

- "İstanbul'da seni en çok şaşırtan şey ne oldu?"

"Buraya gelirken Falcao'nun beni uyardığı ilk şey mesafelerin uzak olduğuydu. Türkiye büyük bir ülke ve İstanbul çok kalabalık bir şehir. Londra'da şehirden uzak bir yerde yaşıyordum, evden çıkıp şehir merkezine gitmemiz 45 dakikayı buluyordu. Orası da kalabalık bir şehir fakat burası hep kalabalık bir şehir. Aralarında öyle bir fark var. Trafik konusuna yabancı değilim, Londra'da aynı durum var."

"Açıkçası İstanbul'da beni en çok etkileyen şey RAMS Park'ın atmosferi oldu. Dünyanın en iyi atmosferlerinden biri orada yaratılıyor. Bir Güney Amerikalı olarak oradaki coşkuyu ve atmosferi bilen biri olarak söyleyebilirim ki, hiçbir takımı kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi bir atmosfere sahibiz. Açık ara dünyanın en iyi atmosferlerinden biri yaratılıyor. Bu beni çok etkiledi. Dünya seviyesinde bir atmosfere var."

MANCHESTER UNITED MAÇINDAKİ ATMOSFER

"Kolombiya'daki fanatiklik ve futbola olan ilgi, Türkiye'deki ile çok benzer. Hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemem çünkü hissettiklerimiz birbirine çok benzer. Fanatizmin ve futbol tutkusunun hayatı etkiler hala gelmesi birbirini çok andıran şeyler. Yalnızca büyük kulüplerin değil, Anadolu kulüplerinin atmosferleri de çok benzer. Gittiğimiz şehirlerin taraftarları takımlarının formalarını giyip desteklemeye gidiyorlar ve futbol, gittiğimiz her şehirde binlerce insanı peşinden sürükleyen bir etken olarak gözlemleniyor."

- "Manchester United maçında koreografiyi gördüğünde neler hissettin?"

"Sakatlığımdan dolayı Manchester United maçında oynayamayıp arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktığım için üzgündüm. Fakat tribünlerde gördüğüm şey inanılmazdı. İnanılmaz bir yaratıcılıkla hazırlanmıştı. Onca kişinin emek vermiş olması çok etkileyiciydi. Bunu gördüğünüzde zaman ve emek verenlerin sizinle birlikte olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu bize güven veriyor ve her şeyimizi sahaya yansıtmak için bir motivasyon kaynağı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyelerde başarılar elde ederek onları gururlandırmak için motive oluyoruz. Emeği geçen herkese minnettarım. Onlar destek verdikçe, hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."