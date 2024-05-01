Parma Serie A'ya geri döndü

İtalyan futbolunun efsane ekiplerinden Parma, 3 yıl aradan sonra Serie A'ya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 21:04
Parma Serie A'ya geri döndü
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İtalya Serie B karşılaşmasında deplasmanda Bari ile 1-1 berabere kalan Parma sezonu ilk 2 içerisinde bitirmeyi garantiledi.

Üçüncü sırada yer alan Venezia ile farkı 7 puana çıkartan Parma tekrardan Serie A'ya dönmüş oldu.

2020-2021 sezonun sonunda Serie A'dan düşen Parma tam üç sezonun ardından tekrardan Serie A'ya yükseldi.


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