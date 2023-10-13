Partizan deplasmanda Asvel'i rahat geçti!

THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Partizan deplasmanda Asvel'i 88-62 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:38
Partizan deplasmanda Asvel'i rahat geçti!
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THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Asvel ile Partizan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Partizan deplasmanda 88-62 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Obradovicli Partizan, EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Asvel ikinci maçından da mağlup ayrıldı. 

Partizan'da James Nunnally 17 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle takımının yıldızı oldu. 


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