Partizan deplasmanda Asvel'i rahat geçti!
THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Partizan deplasmanda Asvel'i 88-62 yendi.
THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Asvel ile Partizan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Partizan deplasmanda 88-62 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Obradovicli Partizan, EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Asvel ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
Partizan'da James Nunnally 17 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle takımının yıldızı oldu.
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