Patrick Kluivert: 'Herkes hazır, sakat yok'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 20:24

Güncelleme: 30.08.2023 - 20:24

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Adana Demirspor, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Belçika'nın Genk takımıyla yarın evinde karşılaşacak. Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ve Emre Akbaba düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off ilk maçında Belçika ekibi Genk'e deplasmanda 2-1 yenilen Adana Demirspor, rövanş maçına çıkıyor. Rakibini evinde ağırlayacak olan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Patrick Kluivert ve Emre Akbaba düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'HERKES HAZIR, SAKAT YOK'

Perşembe günkü maçın önemini herkesin bildiğini ve ona göre çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, ''Elimizden geleni yapıp yarın kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Oyuncularımızın durumu iyi. Sakat futbolcumuz bulunmuyor. Son maçta Kevin'in sakatlığı olmuştu. Onun da durumu gayet iyi. Çok farklı bir maça çıkıyoruz. Taraftarlarımız 12'nci adam olarak yanımızda olacak. Bu sayede kendi futbolumuzu sahaya yansıtabileceğiz. Çok farklı bir atmosfer olacak. Dolu bir statta oynamayı herkes ister. Taraftarımız evimizde oynadığımız maçlarda hep arkamızda durdular'' dedi. Transfer konusunda da konuşan Kluivert, yeni transfer olup olmayacağı konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi.