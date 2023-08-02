Patrick Kluivert: 'Maçı iple çekiyorum'
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Cluj maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kluivert, 'Maçı iple çekiyorum' dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sahasında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaşacak olan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktör Patrick Kluivert, çok iyi hazırlandıkları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.
Kluivert, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti.
Kluivert, "Maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Futbolcularımızın da bu maçla alakalı farkındalığı var. O yüzden bütün çalışmalarımız o yönde oldu. Çok iyi hazırlandık. Yarın ilk maça göre iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız." dedi.
Taraftarlara dair soruya Kluivert, Adana Demirspor taraftarının kendisine anlatıldığını belirterek, "Yarını iple çekiyorum bu havayı, atmosferi solumak için." diye konuştu.
Kluivert, hava sıcaklığının maçı etkilemesi durumuna ilişkin soruya antrenman yaptıkları saatlerde ve maçın oynanacağı saatte havanın çok sıcak olmayacağını belirterek, "Mesela maç 14.30'da olsaydı çok fazla bir şekilde etkileyeceği söyleyebilirdim ama bizleri hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum." dedi.
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