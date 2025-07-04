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Paul Onuachu Trabzonspor'da! İşte maliyeti...

Paul Onuachu Trabzonspor'da! İşte maliyeti...

4.07.2025 18:28:00
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Haber Merkezi
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Paul Onuachu Trabzonspor'da! İşte maliyeti...

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu 5.67 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro maaş ile 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor, KAP: "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir.


Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.


Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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