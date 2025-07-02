Paul Onuachu, Trabzonspor için yolda!

Trabzonspor'un eski golcüsü ve yeniden anlaşmaya vardığı Paul Onuachu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere geliyor.

Bordo-mavili kulüp, Onuachu'yu taşıyan uçağın TSİ 19.30'da Amsterdam'dan kalkacağını ve 22.30 – 23.00 civarında da Trabzon'a iniş yapacağını açıkladı.

Nijeryalı golcü, Trabzonspor ile resmi sözleşmeye imza atmak için şehre doğru yola çıktı.

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon'a doğru hareket eden uçağın içinden bir video çekti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yıldız futbolcu taraftara mesaj gönderdi.

Onuachu, "Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a Eylül 2023'te kiralık gelen Onuachu, 1 sezonda 25 maça çıkmış ve 17 gol, 4 asistlik performans sergileyerek beğeni toplamıştı. 2.01 cm'lik dev forvet, geride kalan sezonda ise Southampton formasıyla 28 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.