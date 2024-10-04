Paul Pogba'nın cezasında indirime gidildi!
Paul Pogba'nın doping cezası 4 yıldan 18 aya indirildi. Fransız oyuncu, Mart 2025'te sahalara dönebilecek.
Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping nedeniyle aldığı 4 yıllık ceza için karar verildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre; CAS, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl sahalardan uzaklaştırılan Paul Pogba'nın cezasını 18 aya düşürdü.
Fransız futbolcu, Ocak ayından itibaren Juventus ile antrenmanlara başlayacak ve Mart 2025'ten itibaren sahalara geri dönecek.
Paul Pogba, 20 Ağustos 2023 tarihinde doping testinden geçmiş ve kanında yüksek oranda testesteron tespit edilmesi üzerine eylül ayında sahalardan geçici olarak uzaklaştırılmıştı.
Ekim ayında tekrarlanan testin de aynı sonucu vermesi üzerine savcılık dünya şampiyonu futbolcu hakkında 4 yıl men cezası talep etmişti.
Etiketler: #Paul Pogba #juventus #ceza #doping
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