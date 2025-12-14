Pendik'te kazanan çıkmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 21:16:00
Pendikspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, Iğdır FK'yi konuk etti.

Pendik Stadı'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Pendikspor'un golünü 37. dakikada Mallik Wilks kaydetti. Iğdır FK'ye beraberliği getiren gol ise 40. dakikada Ali Kaan Güneren'den geldi.

PENDİKSPOR'DAN KÖTÜ SERİ

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Pendikspor, 33 puanla 2. sırada konumlandı. Iğdır FK ise 29 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı.

Ligin 18. haftasında Pendikspor, deplasmanda Boluspor ile kaşılaşacak. Iğdır FK ise Sivasspor'u konuk edecek.

