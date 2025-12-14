Sergen Yalçın'dan Rafa Silva mesajı! Neden Trabzonspor maçında kadroya alınmadı?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

SERGEN YALÇIN'DAN RAFA SILVA MESAJI

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Takım istatistik olarak iyi durumda ama sonuçlandıramadığımız da oldu. Trabzonspor da mücadelesi yüksek bir takım, zor bir maç olacak. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Bakalım şartlar bizim için iyi olacak diye düşünüyorum."

"Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattılar. Bilal ile Ndidi de Afrika Kupası'na gidecekler. Bayağı bir eksiliyoruz takım olarak. Rafa Silva'yla hafta içi hocalar konuştu. Kendisi hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti bize net olarak. Biz de doğal olarak kadroya almadık. Rafa Silva kendisi ‘hazırım ben kadroya girebilirim’ derse alırız bir problem yok."